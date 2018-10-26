Участница 1-го сезона шоу "Пацанки" рассказала всю правду о проекте. Часть 1

Нашумевший телепроект на телеканале "Пятница" побил все рейтинги и добился бешеной популярности. И вот, уже третий год вся страна наблюдает за тем, как из самых отъявленных хулиганок делают "истинных леди". Кастинги проводятся по всей стране, огромное количество девушек с разбитыми судьбами стремятся в шоу, чтобы стать лучше. Но на деле не все так радужно. Не все девушки, которые участвовали в шоу действительно становятся лучше и счастливее, а скорее наоборот. В редакцию PITER.TV обратилась участница 1-го сезона телепроекта, которая 3 года не решалась рассказать о событиях, которые происходили во время съемок и о последствиях, которые произошли уже после участия в скандальной программе.



Участница первого сезона "Пацанок" Валерия Цветкова, когда попала на проект - действительно думала, что там ей помогут. Действительно доверяла создателям шоу и делала все, что говорили продюсеры. В результате получила не новые знания и светлое будущее, а славу алкоголички и испорченную психику.

- Ты написала в своем инстаграм, что хочешь рассказать некую правду о шоу "Пацанки", о том, что присходило, когда выключались камеры. Сейчас ты можешь поделиться с нами информацией, которая тебя так давно тревожит.

Мне захотелось рассказать, скорее не то, что было за камерами, а саму цель проекта. Потому что многие думают, восхваляют его – "Ах вот, я сейчас посмотрю, узнаю как мне жить дальше, я такая же как они", а по сути все что показывается – это для потехи, то есть такие девочки-клоуны, которые там падают, что-то у них не получается и люди смеются, делают какие-то минимальные выводы, только лишь о том, что не надо идти на телешоу, чтобы тебя не выставили полным идиотом.

- Ты считаешь, что цель проекта в том, чтобы выставить всех идиотами?

Я думаю, что цель проекта не в том, чтобы что-то показать или научить, а просто для того чтобы вот такое сделать шоу, реалити, где все смеются, просто такое новое прочтение цирка.

- Как ты думаешь, насколько эффективны методы обучения, которые применяются в шоу?

Сами уроки, которые там проходят, они не повторяются - все происходит один раз, ты что-то нелепо делаешь – то, что раньше не делал. И далее этот навык никак не оттачивается. Следовательно, делаем вывод, что сделано это для того, чтобы посмеяться, посмотреть кто этого не сможет сделать, кто сделает хуже и все.

Я считаю, что методы, которые применяются, в шоу это методы для того, чтобы создать шоу – не более того. Психология наша любимая, основывается на том, чтобы ты рассказал свою историю, поплакал, а в ответ ты услышишь "ну хорошо, кто у нас следующий?", т.е. психолог не помогает тебе понять первоисточник причины, не дает разобраться – откуда это пошло. Работы с твоей проблемой нет. Ты вывалил ее, кто-то с другой стороны экрана увидел - "а, да, я вот такой же как он", а как с этим бороться, что делать – никакого пути нет. И более того, некоторые уроки психологии заканчиваются агрессией и ломанию неких предметов, что уже не соответствует образу Леди.

- Ты хочешь сказать, что тебе никак эти уроки психологии не помогли, правильно я понимаю?

Они мне не то, чтобы не помогли и даже, я считаю повредили и поломали мое психологическое, итак неустойчивое здоровье. Девочки же мне рассказывали потом, что психолог говорила им какие-то истории, из разряда: "ты не интересная", "что-то ты в кадре смотришься скучно", то бишь подбивала персонажей на действия какие-то. Это не психологично.