Участница шоу "Пацанки" устроила пьяный дебош в Пулково и подралась с полицейским

Артистка в Instagram рассказала, что у нее все в порядке, она находится дома.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что участница шоу "Пацанки" Анна Михеева, устроила пьяный дебош в Пулково и подралась с полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве отметили, что 24-летняя рэперша и актриса под псевдонимом Hofmannita пнула полицейского, который хотел доставить её в дежурную часть. Михеева находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девушка громко ругалась нецензурной бранью.

В отношении "экс-пацанки" возбудили дело об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Сама Михеева заявили в своем Insagram-аккаунте, что с ней все хороши и в данный момент она находится дома.

Ранее мы сообщали о том, что к 68-летнему петербуржцу пришли с обысками из-за поста в соцсети "ВКонтакте".

Фото:lhofmannita/Instagram