В среду, 20 ноября, к 68-летнему петербуржцу пришли с обысками из-за поста в соцсети "ВКонтакте". Оперативная информация о возможном нарушителе поступила в Центр "Э".
Как оказалось, мужчина опубликовал на своей страничке пост, который начинался со слов "Последние слова героя нашего времени семнадцатилетнего студента Михаила Васильевича...". Правоохранители усмотрели в этом оправдывдание действий анархиста Михаила Жлобицкого. Отмечается, что эксперты подтвердили наличие в посте петербуржца экстремистских действий.
Напомним, что Жлобицкий взорвал себя у здания ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года.
Полиция задержала петербуржца. Возбуждено уголовное дело.
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Фото:pixabay
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