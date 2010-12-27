Правоохранители решили, что из публикации было видно, что автор оправдывает действия анархиста Михаила Жлобицкого, взорвавшего себя у здания ФСБ в Архангельске.

В среду, 20 ноября, к 68-летнему петербуржцу пришли с обысками из-за поста в соцсети "ВКонтакте". Оперативная информация о возможном нарушителе поступила в Центр "Э".

Как оказалось, мужчина опубликовал на своей страничке пост, который начинался со слов "Последние слова героя нашего времени семнадцатилетнего студента Михаила Васильевича...". Правоохранители усмотрели в этом оправдывдание действий анархиста Михаила Жлобицкого. Отмечается, что эксперты подтвердили наличие в посте петербуржца экстремистских действий.

Напомним, что Жлобицкий взорвал себя у здания ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года.

Полиция задержала петербуржца. Возбуждено уголовное дело.

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