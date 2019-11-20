Сына бывшего президента ФРГ убили во время лекции в клинике

Появились подробности убийства и первые кадры с места происшествия.

В Германии во время лекции в клинике зарезали сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера.

Издание rbb24 сообщает, что 59-летний Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера (1984-1994гг), был убит ножом во время лекции в клинике Schlosspark-Klinik . Сообщается, что когда доктор читал лекцию, к нему подошел мужчина и ударил ножом. От полученных ранений Фриц фон Вайцзеккер скончался.

Один из присутствующих пытался остановить убийцу, но получил ножевое ранение. Мужчину задержали. Личность и мотивы убийства не разглашаются. На опубликованных кадрах видео с места происшествия видно, что убийцу доктора ведут с закрытой головой и в наручниках.

Видео и фото: WOTAN 18