В сентябре на поездки из Петербурга в Адлер на поезде действует скидка

До 14 сентября можно в полцены купить билет до южного города.

До 14 сентября петербуржцы смогут со скидкой съездить в Адлер на поезде. Как рассказали в пресс-службе "РЖД", до середины первого осеннего месяца билеты на верхние места в купейные вагоны поездов дальнего следования будут продаваться со скидкой 50%.

Акция распространяется на поезда №480 и №216 из Адлера в Петербург, если покупаются билеты на период с 4 сентября по 2 октября и с 30 августа по 30 сентября соответственно. Также вполцены купить билет можно на поезд №479 из Петербурга в южный город, если выбранный промежуток поездки укладывается в период со 2 по 30 сентября.

В РЖД предупредили, что количество мест по скидке ограничено. Кроме того, скидка не применится одновременно с другими скидками или специальными тарифами.

Ранее мы сообщали, что Finnair отменил рейсы в Петербург в сентябре.

Фото: Piter.TV