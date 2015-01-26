В сентябре годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 5,5%

По стране инфляция достигла 6%.

В сентябре в Петербурге годовая инфляция замедлилась до 5,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России 18 октября.

В ЦБ объяснили, что снижение инфляции в прошлом месяце связано со статистическим эффектом высокой базы 2022 года по отдельным видам услуг. Так, замедлился рост цен на услуги зарубежного туризма и сотовой связи. При этом увеличилась стоимость на продовольственные товары в основном из-за роста цен на мясо и овощи. Те, кто содержат животных, стали больше тратить на импортные кормовые добавки и оборудование.

По стране инфляция достигла 6%.

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость продовольственных товаров увеличилась в Петербурге на 2,5%.

Фото: Piter.TV