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В сентябре годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 5,5%
Сегодня, 19:41
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В сентябре годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 5,5%

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По стране инфляция достигла 6%.

В сентябре в Петербурге годовая инфляция замедлилась до 5,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России 18 октября.

В ЦБ объяснили, что снижение инфляции в прошлом месяце связано со статистическим эффектом высокой базы 2022 года по отдельным видам услуг. Так, замедлился рост цен на услуги зарубежного туризма и сотовой связи. При этом увеличилась стоимость на продовольственные товары в основном из-за роста цен на мясо и овощи. Те, кто содержат животных, стали больше тратить на импортные кормовые добавки и оборудование.

По стране инфляция достигла 6%. 

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость продовольственных товаров увеличилась в Петербурге на 2,5%.

Фото: Piter.TV

Теги: годовая инфляция, сентябрь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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