Петербургские дорожники приступят к ремонту 21 объекта

В сентябре дорожники приступят к ремонту 21 объекта. На такие крупные изменения потратят 12,2 миллиарда рублей.

Дорожные работники Петербурга продолжают свою кампанию по ремонту общественных дорог. В текущем году планируется провести замену верхнего слоя асфальта и восстановление благоустройства на десятках участков дорог, общей протяженностью около 250 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для осуществления этих работ из городского бюджета выделено 12,2 миллиарда рублей. В эту сумму включено также 1,2 миллиарда рублей федерального софинансирования, предоставленного в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Список всех ремонтируемых объектов

1. пр. Ветеранов от ул. Подводника Кузьмина до пр. Маршала Жукова, протяженностью 3,97 км.

2. ул. Кржижановского, протяженностью 2,55 км.

3. Наличная ул. от Малого пр. В.О. до ул. Нахимова, протяженностью 0,5 км.

4. наб. реки Смоленки от наб. Макарова до Камской ул., протяженностью 0,81 км.

5. ул. Блохина, протяженностью 1,10 км.

6. Чугунная ул. от Литовской ул. до Полюстровского пр., протяженностью 2,31 км.

7. пр. Непокоренных от путепровода за Меншиковский проспект, протяженностью 0,30 км.

8. Пискаревский пр. от Волго-Донского пр. в сторону пр. Руставели (местные проезды), протяженностью 0,50 км.

9. наб. Реки Черной речки (нечетная сторона) от Выборгской наб. до Торжковской ул., протяженностью 1,19 км.

10. пр. Сизова от Богатырского пр. до пр. Испытателей, протяженностью 0,77 км.

11. Васильковая ул., протяженностью 0,21 км.

12. ул. Щербакова от ул. Репищева до Новосельковской ул., протяженностью 0,50 км.

13. Дворцовый пр., протяженностью 2,36 км.

14. Приморское шоссе от ул. Володарского до Вокзальной ул., протяженностью 7,50 км.

15. ул. Мичурина, протяженностью 1,41 км.

16. пр. Обуховской обороны (Смоляная-Б.Смоленский), (Шелгунова-Грибакиных), протяженностью 2,89 км.

17. Горское шоссе от Левашовского шоссе до ул. Добрая Горка, протяженностью 4,15 км.

18. Левашовское шоссе от разворотного кольца у завода "Хундай" до Горского шоссе, протяженностью 1,4 км.

19. Парковая ул., протяженностью 2,85 км.

20. Красносельское шоссе, протяженностью 1,48 км.

21. Витебский пр. от Типанова ул. до окружной ж.д., протяженностью 4,91 км.

Ранее сообщалось, что с 31 августа в пяти районах Петербурга введут ограничения движения для транспорта.

Фото: Piter.TV

