Больше всего людей с иммунитетом проживает в Москве.

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Сейчас оценку уровня популяционного иммунитета проводят в 23 регионах. В каждом из них в исследовании участвуют около 2,8–3,2 тысяч граждан.

Больше всего людей с иммунитетом проживает в Москве, где больше всего заражённых новой коронавирусной инфекцией. Дальше идут Подмосковье, Санкт-Петербург, Тюменская, Ленинградская и Астраханская области, а также Татарстан.

Ранее мы писали, что в Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом.

Видео: government.ru