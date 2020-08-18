В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Сейчас оценку уровня популяционного иммунитета проводят в 23 регионах. В каждом из них в исследовании участвуют около 2,8–3,2 тысяч граждан.
Больше всего людей с иммунитетом проживает в Москве, где больше всего заражённых новой коронавирусной инфекцией. Дальше идут Подмосковье, Санкт-Петербург, Тюменская, Ленинградская и Астраханская области, а также Татарстан.
Ранее мы писали, что в Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом.
Видео: government.ru
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