У Магомеда Оздоева родился третий ребенок

Во вторник, 9 ноября, у полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева и его жены Маргариты родился третий ребенок. Радостную новость сообщила пресс-служба "Зенита" в соцсетях.
Сине-бело-голубые поздравили Оздоева с рождением сына и пожелали мальчику и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения.
Магомед Оздоев играет за "Зенит" с 15 февраля 2018 года. В сезоне 2021/22 он принял участие в двух матчах сине-бело-голубых. 24 июля полузащитник получил травму колена в матче РПЛ против "Химок" и с тех пор не появлялся на поле.
Ранее "Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом.
Фото: Instagram / om.27
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