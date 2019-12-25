У Магомеда Оздоева родился третий ребенок

Радостное событие произошло в семье полузащитника "Зенита" 9 ноября.

Во вторник, 9 ноября, у полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева и его жены Маргариты родился третий ребенок. Радостную новость сообщила пресс-служба "Зенита" в соцсетях.

Сине-бело-голубые поздравили Оздоева с рождением сына и пожелали мальчику и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения.

Магомед Оздоев играет за "Зенит" с 15 февраля 2018 года. В сезоне 2021/22 он принял участие в двух матчах сине-бело-голубых. 24 июля полузащитник получил травму колена в матче РПЛ против "Химок" и с тех пор не появлялся на поле.

Ранее "Зенит" продлил контракт с Вильмаром Барриосом.

Фото: Instagram / om.27