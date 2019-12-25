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В сельской школе Волховского района цифровизировали отопление
Сегодня, 14:38
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В сельской школе Волховского района цифровизировали отопление

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"Умное" отопление появится в Пашской средней общеобразовательной школе

Администрация Волховского района Ленинградской области сообщила о внедерении в Пашской средней общеобразовательной школе "цифрового" отопления, пришедшего на замену электрокотловому. Это сделано для повышения качества отопления и экономии энергоресурсов - прежняя система отопления устарела во всех смыслах, не давала регулировать теплоотдачу и имела крайне низкий КПД. 

Теперь, как утверждается, появится возможность мониторинга, контроля и управления температурными режимами в помещениях школы, локализация тепла и выставление заданной температуры для отдельных площадей, и - как следствие - низкая инерционность, малые эксплуатационные расходы, гибкое управление тепловыми режимами в любом месте школы и в любое время дня в зависимости от погодных условий и времени года. К тому же, параллельное включение обогревателей, даже при выходе из строя части изделий, обеспечит сохранение заданного теплового режима.

МОБУ "Пашская СОШ" - сельская школа, в которой обучаются ученики из 13 населенных пунктов. 

Между тем, Выборгский район также готовит учреждения образования к новому учебному году. 

Фото: Pixabay

Теги: волховский район, инновации, ленобласть, пашская школа, современные технологии, умное отопление
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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