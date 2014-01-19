В сельской школе Татарстана обрушилась кровля

В селе Сюрда Арского района Татарстана в кирпичном одноэтажном строении обрушилась кровля. В данном здании находятся детский сад и начальная школа. В момент обрушения никого в помещениях не было.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости постройки. Здание возвели в 1970 году.
В школу Сюрды ходят 4 ученика начальных классов. Еще 4 ребенка посещают детский сад.
Ранее тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области.
Видео: МЧС Татарстана
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