В сельской школе Татарстана обрушилась кровля

По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости постройки.

В селе Сюрда Арского района Татарстана в кирпичном одноэтажном строении обрушилась кровля. В данном здании находятся детский сад и начальная школа. В момент обрушения никого в помещениях не было.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости постройки. Здание возвели в 1970 году.

В школу Сюрды ходят 4 ученика начальных классов. Еще 4 ребенка посещают детский сад.

Ранее тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области.

Видео: МЧС Татарстана