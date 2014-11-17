В селе Казачьи Лагеря под Херсоном водрузили российский флаг

Со здания администрации был снят украинский флаг.

В селе Казачьи Лагеря на территории Херсонской области Украины военные водрузили российский флаг. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" в собственном Telegram-канале. Уточняется, что для выполнения миссии пришлось снять со здания местной администрации украинское полотно. Военные выполнили замену государственных символов во время миссии по выявлению националистов и диверсантов в районе.

Напомним, что населенный пункт Казачьи Лагеря находится примерно в 40 километрах в юго-восточном направлении от Херсона. Село располагается по левому берегу Днепра.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости