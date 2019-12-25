В середине сентября в Сертолово появится новый больнично-поликлинический комплекс

Он сможет принять до 850 пациентов за смену.

К 15 сентября в Сертолово откроется больнично-поликлинический комплекс городской больницы. Об этом сообщил online47.

Учреждение будет обеспечивать услугами не только местных жителей, но и население самого большого района в Ленинградской области - Всеволожского.

На данный момент строительство на площади 73,8 га полностью завершено. Он уже перешел в собственность регионального комитета здравоохранения.

Отметим, что комплекс за смену сможет принять 850 пациентов и будет располагать 120 койками. Внутри здания расположатся администрация, аптека, клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, отделение лечебной физкультуры.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти завершается реставрация военных памятников.

Фото: online47