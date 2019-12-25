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В Ленобласти завершается реставрация военных памятников
Сегодня, 9:52
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В Ленобласти завершается реставрация военных памятников

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На реставрацию выделили более 13 млн рублей.

В Ленинградской области завершается реставрация военных мемориалов, сообщила пресс-служба администрации области в Telegram.

Речь идет о стеле воинам-понтонерам и памятнике "Переправа" в Шереметьевке, памятнике Герою Советского Союза Михаилу Шаронову в Форносово, братских захоронениях в Борисовой Гриве, Грузино и Лебяжьем, дотах в Морозовском поселении, а также бывших фортах в Коккорево, где находилась береговая батарея.

На реставрацию объектов в общей сложности было выделено 13,5 млн рублей. Кроме того, комитет по культуре также заключил еще несколько контрактов на реставрацию военных памятников, работа по которым продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти проведут несколько мероприятий в честь юбилея Победы

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти / Telegram 

Теги: военный памятник, памятник, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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