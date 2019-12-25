В Ленобласти завершается реставрация военных памятников

В Ленинградской области завершается реставрация военных мемориалов, сообщила пресс-служба администрации области в Telegram.
Речь идет о стеле воинам-понтонерам и памятнике "Переправа" в Шереметьевке, памятнике Герою Советского Союза Михаилу Шаронову в Форносово, братских захоронениях в Борисовой Гриве, Грузино и Лебяжьем, дотах в Морозовском поселении, а также бывших фортах в Коккорево, где находилась береговая батарея.
На реставрацию объектов в общей сложности было выделено 13,5 млн рублей. Кроме того, комитет по культуре также заключил еще несколько контрактов на реставрацию военных памятников, работа по которым продолжается.
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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти / Telegram
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