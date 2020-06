Во время одной из миссий Звёздный Лорд может получить короткую встречу с Веномом.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в сцене "Стражей галактики 3" может появиться неожиданный персонаж. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По данным инсайдера, в третьей части "Стражей галактики" может быть эпизод на планете расы Клинтар, где проживают симбиоты. Предполагается, что в этом эпизоде Звёздный Лорд может получить короткую встречу с Веномом.

Стоит отметить, что режиссер фильма Джеймс Ганн заявил, что этот фильм станет последней совместной работой со студией Marvel.

Видео:Marvel/YouTube