Стали известны первые детали сюжета "Чужого 5"

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в сети появились первые детали сюжета "Чужого 5". Снимок черновика опубликовало издание Syfy.
Слоганаом пятой части известной кинофраншизы станет "В космосе никто не услышит твоего крика, в космосе никто не услышит о твоих снах". Таким образом фанаты предположили, что в центре фильма будут сновидения. Соответствующие догадки также подтверждает цитата Эдгара По: "Все, что зрится, мнится мне, все есть только сон во сне", которая также напечатана на сценарии.
Пока неизвестно, кто станет режиссером "Чужого 5".
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер нового триллера Дэйва Франко "Кто не спрятался".
Фото:Syfy
Видео:трейлеры/YouTube
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