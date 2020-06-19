Стали известны первые детали сюжета "Чужого 5"

Кто станет режиссером "Чужого 5" пока не известно.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в сети появились первые детали сюжета "Чужого 5". Снимок черновика опубликовало издание Syfy.

Слоганаом пятой части известной кинофраншизы станет "В космосе никто не услышит твоего крика, в космосе никто не услышит о твоих снах". Таким образом фанаты предположили, что в центре фильма будут сновидения. Соответствующие догадки также подтверждает цитата Эдгара По: "Все, что зрится, мнится мне, все есть только сон во сне", которая также напечатана на сценарии.

Пока неизвестно, кто станет режиссером "Чужого 5".

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер нового триллера Дэйва Франко "Кто не спрятался".

Фото:Syfy

Видео:трейлеры/YouTube