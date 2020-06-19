Премьера картины анонсирована на 30 июля 2020 года.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что вышел трейлер нового триллера Дэйва Франко "Кто не спрятался". Ролик опубликован на YouTube-канале IFC Films.

В сюжете история друзей, которые арендуют на выходные дом на берегу океана у странного человека. Вскоре молодые люди обнаруживают в доме скрытые камеры. Главные героям предстоит столкнуться с чем-то пугающим и смертельно опасным. В ролях: Дэн Стивенс, Элисон Бри, Шейла Ванд, Джереми Аллен Уайт и Тоби Хасс.

Премьера картины анонсирована на 30 июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix раскрыл дату премьеры третьего сезона сериала "Дождь".

Видео: IFC Films/YouTube