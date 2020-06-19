В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что вышел трейлер нового триллера Дэйва Франко "Кто не спрятался". Ролик опубликован на YouTube-канале IFC Films.
В сюжете история друзей, которые арендуют на выходные дом на берегу океана у странного человека. Вскоре молодые люди обнаруживают в доме скрытые камеры. Главные героям предстоит столкнуться с чем-то пугающим и смертельно опасным. В ролях: Дэн Стивенс, Элисон Бри, Шейла Ванд, Джереми Аллен Уайт и Тоби Хасс.
Премьера картины анонсирована на 30 июля 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Netflix раскрыл дату премьеры третьего сезона сериала "Дождь".
Видео: IFC Films/YouTube
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