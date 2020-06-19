Премьера всех эпизодов состоится 6 августа.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что Netflix раскрыл дату премьеры третьего сезона сериала "Дождь". Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

В сюжете "Дождя" история о постапокалиптическом мире, в котором из-за страшного вируса обычный дождь становится смертельно опасен. Главные герои брат и сестра, которые отправляются на поиски своего отца. В сериале снялись Альба Аугуст, Лукас Теннесен, Миккель Боэ Фельсгор и другие актеры.

Премьера состоится 6 августа.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала "Боевая монахиня".

Видео:Netflix/YouTube