Они сказались на РФ не так, как на другие государства.

В санкциях против России увидели положительный эффект. Главным преимуществом западных ограничений стало сокращение неравенства населения. К такому выводу пришли эксперты из Института переходных экономик Банка Финляндии.

С 2014 года в России на один процентный пункт снизился индекс Джинни. Он показывает уровень неравенства в стране, сейчас в РФ он достиг 33 процентов. Если бы санкций не было, то индекс составлял бы 34 процента. Это явление эксперты считают парадоксом, так как обычно наблюдается обратная ситуация. Чаще всего внешние экономические ограничения приводят к увеличению неравенства. Также в случае с Россией доходы малообеспеченных граждан практически не пострадали.

Ранее Piter.tv писал о том, что финские психологи рассказали, какие машины предпочитают автохамы.