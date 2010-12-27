В санатории под Магнитогорском на прогулке умерла 4-летняя девочка

В санатории под Магнитогорском 4-летняя девочка умерла на глазах у родителей.
Сообщается, что семья с ребенком приехали отдохнуть на озеро Банное недалеко от санатория "Якты-Куль" под Магнитогорском из Челябинской области. Когда они гуляли по территории здравницы, ребенку резко стало плохо. Очевидцы вызвали медиков. Несмотря на необходимые реанимационные мероприятия помочь ребенку не удалось. Девочка скончалась на руках у родителей.
В СМИ сообщают, что вероятно, у ребенка были проблемы с сердцем.
Сегодня ранее: Дедушка высунул во окно круизного лайнера в Пуэрто-Рико годовалую внучку и не удержал. Ребенок разбился, упав с высоты 11 этажа.
Фото: pixabay
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