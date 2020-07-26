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В самом центре Петербурга столкнулись два универсала KIA

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вечером в воскресенье, 26 июля, на Невском проспекте у дома №28 произошло ДТП. 

Как сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, столкнулись два универсала KIA. Один из участников аварии оказался прямо на пешеходном переходе. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неясны причины и обстоятельства ДТП. Судя по кадрам, на место прибыли машины инспекторов ГИБДД. 

Ранее мы писали, что житель Петербурга пытался продать печь со старинной дачи в Зеленогорске.

Видео: Piter.TV

Теги: lng, авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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