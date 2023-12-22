В самолете Сочи — Петербург нетрезвая пассажирка попыталась открыть дверь

В ее отношении составили административные протоколы за курение в самолете и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Жительница Петербурга в возрасте 26 лет, возвращаясь в город из Сочи, попыталась открыть дверь в самолете 17 января. Суд признал ее виновной и назначил 300 часов обязательных работ. Об этом пишет tg-канал "Раньше всех. Петербург".

Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Войдя в салон воздушного судна, она закурила электронную сигарету. После замечания от бортпроводников петербурженка демонстративно встала и отправилась в хвост самолета, где попыталась, прямо во время полета, открыть запасную дверь.

Женщина ударила одну из стюардесс. По словам последней, дебоширка не осознавала, где она на находится, бегала с зажигалкой по салону. Рейс экстренно посадили в Саратове, в этом же городе петербурженку доставили в дежурную часть. В ее отношении составили административные протоколы за курение в самолете и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Накануне Саратовский суд вынес приговор жительнице Петербурга. Она признала вину. Женщине назначено 300 часов обязательных работ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец угрожал продавцу зажигалкой, похожей на гранату.

Видео: пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу