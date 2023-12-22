Петербуржец угрожал продавцу зажигалкой, похожей на гранату

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейскими задержан мужчина, который угрожал продавцу в ТЦ на бульваре Новаторов зажигалкой, внешне похожей на гранату. Подробности рассказали в МВД.

Вечером 6 апреля в торговом центре по бульвару Новаторов неизвестный в одном из павильонов похитил у продавца флакон с духами, а затем требовал выдать ему выручку. При этом, мужчина демонстрировал предмет, похожий на гранату. Получив отказ, дебошир скрылся, а работники торгового центра обратились в полицию.

У дома 30/3 по проспекту Маршала Жукова 10 апреля по подозрению в совершении данного преступления задержан 48-летний местный житель. Установлено, что он угрожал продавцу зажигалкой, внешне похожей на гранату.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ранее задержанный был 12 раз судим, в основном – за грабежи и кражи.

Недавно в Петербурге приезжий избил палкой двух бомжей до потери сознания.

Видео: МВД