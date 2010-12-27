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Перед рейсом Ницца-Санкт-Петербург власти Франции эвакуировали пассажиров
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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Перед рейсом Ницца-Санкт-Петербург власти Франции эвакуировали пассажиров

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Аэропорт в Ницце задержал вылет рейс на Петербург из-за угрозы взрыва.

Около шести часов вечера 3 декабря аэропорт Ниццы пришлось эвакуировать из-за оставленной сумки с вещами. В результате инцидента насколько рейсов, в частности, на Петербург, были отложены.
 
Сообщается, что французская полиция обнаружила подозрительный предмет недалеко от терминалов. Все посетители и сотрудники были выведены из помещения. 
 
Как стало известно, мероприятия по исследованию бесхозного предмета прошли быстро и благополучно. Представителями закона потребовалось не более 10 минут, чтобы установить, что находка безопасна. Пассажиры смогли улететь в Северную столицу через 25 минут после объявления экстренной ситуации. 
Теги: аэропорт , ницца , пассажиры , самолет
Категории: Новости СПб Мировые новости Новости России Происшествия

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