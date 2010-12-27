Перед рейсом Ницца-Санкт-Петербург власти Франции эвакуировали пассажиров

Аэропорт в Ницце задержал вылет рейс на Петербург из-за угрозы взрыва.

Около шести часов вечера 3 декабря аэропорт Ниццы пришлось эвакуировать из-за оставленной сумки с вещами. В результате инцидента насколько рейсов, в частности, на Петербург, были отложены.

Сообщается, что французская полиция обнаружила подозрительный предмет недалеко от терминалов. Все посетители и сотрудники были выведены из помещения.

Как стало известно, мероприятия по исследованию бесхозного предмета прошли быстро и благополучно. Представителями закона потребовалось не более 10 минут, чтобы установить, что находка безопасна. Пассажиры смогли улететь в Северную столицу через 25 минут после объявления экстренной ситуации.