В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила четырех детенышей

В Крыму появилось пополнение краснокнижных животных.

Амурская тигрица в российском регионе родила четырех детенышей. Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков пояснил, что в 2023м году на территории природной зоны появились первые детеныши животного, занесенного в Красную Книгу. Официальный представитель сафари-парка Татьяна Алексагина уточнила, что из четверых тигрят двое являются самцами, и остальные - самками.

Они хорошо себя чувствуют и очень активно себя ведут. Их мать о них заботится и оберегает. Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка

Напомним, что сафари-парк "Тайган"представляет из себя частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в европейском регионе. Он располагается на территории Белогорского района полуострова Крым. Там свободно перемещаются около 60 львов, включая и редкие белые особи. Также специалисты наблюдают за 40 тиграми и сотнями других видов животных. В общей сложности парк находится на площади в 32 гектара. Около 20 гектаров отведено под сафари-парк, а остальное - под стационарный зоопарк и контактный зоопарк для детей.

Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье.

Фото и видео: YouTube / Парк Львов Тайган. Татьяна Алексагина.