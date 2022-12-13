Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье

Зверья видели на территории Архаринского района.

Тигрица Елена прогулялась вдоль пограничной заставы в Амурской области. Это событие смогли заснять при помощи видеоловушки сотрудники центра "Амурский тигр". Они рассказали, что дикого зверя заметили в Архаринском районе. Опознать кошку удалось благодаря особым полоскам, которые индивидуальны как человеческие отпечатки пальцев. Специалисты напомнили, что батарея на ее ошейнике уже давно села. Полоски оказались хорошо видны с квадрокоптера.

Тигрица Елена продефилировала перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области. сообщение центра "Амурский тигр"

Кадры показали, что хищница гуляет одна, а это значит, что "свадьбу" с самцом, который отмечается с ней на участке, она, скорее всего, так и не провела.

Житель Приморья встретил тигра во время рыбалки.

Фото и видео: Telegram / Центр "Амурский тигр"