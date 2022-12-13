Тигрица Елена прогулялась вдоль погранзаставы в Приамурье

Тигрица Елена прогулялась вдоль пограничной заставы в Амурской области. Это событие смогли заснять при помощи видеоловушки сотрудники центра "Амурский тигр". Они рассказали, что дикого зверя заметили в Архаринском районе. Опознать кошку удалось благодаря особым полоскам, которые индивидуальны как человеческие отпечатки пальцев. Специалисты напомнили, что батарея на ее ошейнике уже давно села. Полоски оказались хорошо видны с квадрокоптера.
Тигрица Елена продефилировала перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области.
сообщение центра "Амурский тигр"
Кадры показали, что хищница гуляет одна, а это значит, что "свадьбу" с самцом, который отмечается с ней на участке, она, скорее всего, так и не провела.
Житель Приморья встретил тигра во время рыбалки.
Фото и видео: Telegram / Центр "Амурский тигр"
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