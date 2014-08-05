Объект является памятником регионального значения.

В саду Сан-Галли открыли статую "Рождение Афродиты". Бронзовую скульптуру недавно отреставрировали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Известно, что объект является памятником регионального значения. Копию известной статуи сделали из бронзы. Теперь новая "Афродита" будет радовать жителей десятки лет.

Кроме того, специалисты воссоздали каменную чашу фонтана. Теперь он будет работать.

Заменили в саду и систему освещения. Фонтан получил подсветку.

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Фото: пресс-служба Водоканала