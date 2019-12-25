  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В саду Прометей высадили 30 кленов и установили табличку в память о погибших медиках
Сегодня, 11:49
400
nastya960

В саду Прометей высадили 30 кленов и установили табличку в память о погибших медиках

0 0

Высадить 30 кленов и установить памятную табличку приехал вице-губернатор Олег Эргашев.

Утром 27 октября в саду Прометей заложили Аллею медиков в память о медицинских работниках, которые погибли при исполнении служебного долга в период пандемии. Корреспондент Piter.TV побывал на данном мероприятии.

Высадить 30 кленов и установить памятную табличку приехал вице-губернатор Олег Эргашев. Он выразил надежду на то, что Петербург в скором времени справится с инфекцией.

Также он рассказал, что в городе будет установлен памятник погибшим медикам.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, медики, олег эргашев, сад прометей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии