В саду Прометей высадили 30 кленов и установили табличку в память о погибших медиках

Высадить 30 кленов и установить памятную табличку приехал вице-губернатор Олег Эргашев.

Утром 27 октября в саду Прометей заложили Аллею медиков в память о медицинских работниках, которые погибли при исполнении служебного долга в период пандемии. Корреспондент Piter.TV побывал на данном мероприятии.

Высадить 30 кленов и установить памятную табличку приехал вице-губернатор Олег Эргашев. Он выразил надежду на то, что Петербург в скором времени справится с инфекцией.

Также он рассказал, что в городе будет установлен памятник погибшим медикам.

Фото: Piter.tv