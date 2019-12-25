В сгоревшем садовом доме на Дачной улице нашли тело погибшего

Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В результате пожара в Красносельском районе Петербурга погиб человек. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре в доме №261 по Дачной улице поступило в 11:38 часов. Горел одноэтажный садовый дом с мансардой и баня.

В первом часу дня на месте пожара было найдено тело погибшего.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам запретили посещать городские леса и лесопарковые зоны. Соответствующее постановление подписал губернатор города, документ опубликован на сайте Смольного.

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