В садоводстве Кингисеппского района двое приятелей варили амфетамин

В изготовлении наркотиков подозревают двух мужчин, 33 и 35 лет.

Двое мужчин устроили "нарколабораторию" в Кингисеппском районе. Их задержали оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Лаборатоию" на участке в садоводстве в Кингисеппском районе обнаружили в четверг, 30 августа. Во время обыска нашли и изъяли около 10 литров неизвестного вещества, оборудование и сырье, используемое для производства. Позже экспертиза показала, что это амфетамин. В изготовлении наркотиков подозревают двух мужчин, 33 и 35 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее у мужчины в Волховском районе изъяли почти 800 кустов конопли и 3,5 кг уже готового наркотика.

Фото: Piter.TV