В садоводстве Кировского района нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Всего было обнаружено 8 мин и 2 гранты.

Хозяин одного из садовых участков в Кировском районе обнаружил на своей территории три стальных ящика со снарядами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о находке немедленно поступила в дежурную часть. По указанному адресу выехали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Им удалось определить содержимое ящика: было установлено, что внутри находилось 8 минометных мин и 2 ручные гранаты Ф-1.

Военные припасы охраняются полицией. Позже их передадут саперам для уничтожения.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы должны согласовывать с властями выезд в Ленобласть на самоизоляцию.

Фото: Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.