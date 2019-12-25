Петербуржцы должны согласовывать с властями выезд в Ленобласть на карантин

О самоизоляции необходимо сообщить при условии недавнего возвращения из-за границы.

Жители Петербурга, находящиеся на карантине, должны будут сообщать о намерении провести время за городом областному правительству. Просьбу об этом выразила администрация 47-ого региона.

Кроме того, ставить представителей власти в известность о самоизоляции на территории Ленобласти необходимо гражданам, которые недавно вернулись из других стран. Переезд из города в область также должен быть согласован с Роспотребнадзором Санкт-Петербурга.

Для того, чтобы связаться с представителями региона, нужно воспользоваться районными горячими линиями:

Бокситогорский район: 8 (813 66) 2-12-69;

Волосовский район: 8 (813 73)-2-31-90;

Волховский район: 8 (813 63) 7-97-43;

Всеволожский район: 8 (813 70) 2-54-88;

Выборгский район: 8 (813 78) 2-21-75;

Гатчинский район: 8 (813 71) 9-60-74;

Кингисеппский район: 8 (813 75) 488-88;

Киришский район: 8 (813 68) 2-43-25 (круглосуточно) или 8 (813 68) 2-20-50 (с 8:15 до 17:30);

Кировский район: 8 (813 62) 2-16-63 или 8-921-590-65-19;

Лодейнопольский район: 8 (813 64) 2-54-30;

Ломоносовский район: 8-921-894-49-52 (начнет работать с 28 марта);

Лужский район: 8 (813 72) 2-29-50;

Подпорожский район: 8 (813 65) 2-13-58;

Приозерский район: 8 (813 79) 3-77-87 (круглосуточно);

Сланцевский район: 8 (813 74) 2-12-22 или 8 (813 74) 2-11-13;

Сосновоборский городской округ: 8-813-69-2-24-01;

Тихвинский район: 8-813-67-71-135;

Тосненский район: 8-813-61-30-999.

Кингисеппская межрайонная больница: 8 (813 75) 6-50-18 (с 8:00 до 17:00, будние дни); 8-962-343-42-20 (любые дни, включая

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявлены 22 нарушителя карантина.

Фото: Pixabay