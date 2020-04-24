В садоводстве Дунай из пруда вылезла черепаха

Пресмыкающееся засняла на видео местная жительница.

В одном из прудов садоводства Дунай во Всеволожском районе плавает домашняя черепаха. Об этом сообщила местная жительница, которая засняла видео с необычной обитательницей водоема и разместила его в ВК-соообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".

Женищина призналась, что не ожидала встретить пресмыкающееся у воды:

Я очень удивилась, увидев выползающую из пруда черепаху. Вероятно, кто-то потерял. Раньше не встречала. Но она опять в пруд нырнула, вид у нее вполне довольный. – говорится в посте

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Видео: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk