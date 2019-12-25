В фотоловушку Мшинского заказника попали семья лосей и медведица

В понедельник, 20 апреля, камера, установленная на территории заказника "Мшинское болото" в Лужском районе запечатлела сразу нескольких животных: самку лося с детенышем и медведицу. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Ленобласти.
Сначала в фотоловушку угодила лосиная семья. Специалисты смогли определить, что лосенку на вид не больше года – а значит, он еще не успел обособиться от матери.
Через полчаса мимо скрытой камеры прошла трехгодовалая медведица. По словам инспекторов, животное выглядело здоровым и сытым. Вполне возможно, что хищницу сопровождала компания медвежат, которые не попали в пределы объектива.
Сотрудники Росприроднадзора напоминают, что водителям необходимо быть аккуратными на дорогах, прилегающих к лесным массивам. Прежде всего это кажется мест установки знаков о возможном появлении диких животных.
До этого автомобилистов уже предупредили о периоде весенней активности лосей в Ленобласти.
Фото: Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
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