В фотоловушку Мшинского заказника попали семья лосей и медведица

Животные попозировали перед камерой с разницей в полчаса.

В понедельник, 20 апреля, камера, установленная на территории заказника "Мшинское болото" в Лужском районе запечатлела сразу нескольких животных: самку лося с детенышем и медведицу. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Ленобласти.

Сначала в фотоловушку угодила лосиная семья. Специалисты смогли определить, что лосенку на вид не больше года – а значит, он еще не успел обособиться от матери.

Через полчаса мимо скрытой камеры прошла трехгодовалая медведица. По словам инспекторов, животное выглядело здоровым и сытым. Вполне возможно, что хищницу сопровождала компания медвежат, которые не попали в пределы объектива.

Сотрудники Росприроднадзора напоминают, что водителям необходимо быть аккуратными на дорогах, прилегающих к лесным массивам. Прежде всего это кажется мест установки знаков о возможном появлении диких животных.

До этого автомобилистов уже предупредили о периоде весенней активности лосей в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО