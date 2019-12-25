Автомобилистов предупредили о периоде весенней активности лосей в Ленобласти

Животные выйдут на дороги раньше обычного из-за аномально теплой зимы.

Водители на трассах Ленобласти должны соблюдать особую осторожность в связи с началом активности лосей. Об этом сообщил региональный охотнадзор.

Обычно количество ДТП с участием парнокопытных возрастает в мае, но в этом году лосиный сезон начался на несколько недель раньше из-за нестандартной погоды зимой.

Кроме того, специалисты охотнадзора указали две причины, по которым животных все чаще можно будет встретить на дорогах. Первая из них обусловлена биологически – молодые лосята уходят от матери после отела в поисках новых территорий. Кроме того, сами водители чаще начинают выезжать на областные дороги в весеннее время. В связи с этим, автовладельцев просят сохранять внимательность, особенно в темное время суток и при проезде вдоль лесных массивов.

Напомним, что в случае гибели животного в ДТП на водителя или его страховую компанию накладывается штраф. Так, за сбитого лося придется платить 80 000 рублей, за кабана – 30 000 рублей, за медведя – 60 000 рублей, а за косулю – 40 000 рублей.

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