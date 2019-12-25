В случае, если медучреждения не смогут помочь человеку, то его перевезут в город.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в садоводствах под Петербургом развернут стационарные медпункты. Об этом заявил Александр Беглов.

Соответствующее решение принято в связи с тем, что многие петербуржцы намерены уехать в весенний период на дачи в Ленобласти.

Мы уже договорились с правительством Ленобласти о сотрудничестве отметил градоначальник

В случае, если соответствующие медучреждения не смогут помочь человеку, то его перевезут в город.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург сдержал первоначальную атаку COVID-19.

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