К лету в садоводствах Петербурга откроются новые медпункты и передвижные амбулатории

Власти намерены обеспечить горожанам комфортное проживание на дачах.

В садоводствах Петербурга планируется открыть новые медицинские пункты и передвижные амбулатории. Как сообщили в пресс-службе Смольного, горожанам намерены обеспечить комфортное проживание на дачах.

Отмечается, что в период пандемии финансирование развития садоводств сохранилось в полном объеме. В 2020 году большое количество петербуржцев уехали на дачи, в более комфортные условия. С мая по октябрь в крупных садоводческих массивах работали 36 медицинских пунктов, где получили помощь более 70 тысяч дачников, проводился постоянный мониторинг санитарно-эпидемической обстановки. Кроме того, город наладил взаимодействие с медучреждениями Ленобласти.

Грядущим летом в садоводствах заработает до 48 медпунктов, построят также 12 новых модульных амбулаторий. В целом в 2021 году власти запланировали 451 млн рублей на расходы в садоводствах: на ремонт дорог, водопроводных сетей и линий электропередач, устройство пожарных водоемов, обеспечение садоводств пунктами охраны, установку спортивных и детских площадок.

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