В сад Сан-Галли вернут обнажённую бронзовую Афродиту до конца лета

Перед тем, как отлить точную бронзовую копию оригинала скульптурной композиции "Рождение Афродиты", проходит косметическая доработка мельчайших деталей на копии из воска.

В саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, 64, завершают реконструкцию фонтана с Афродитой. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

На сегодняшний день уже установили чашу с фонтаном с гранитным бортом на ее историческом месте и в исторических габаритах. Также готовы отмостки из гранитных плит вокруг чаши и постамент под скульптуру, проложены новые сети инженерной коммуникации.

В комитете добавили, что перед тем, как отлить точную бронзовую копию оригинала скульптурной композиции "Рождение Афродиты", проходит косметическая доработка мельчайших деталей на копии из воска.

Кроме этого, вдоль аллей сада установят 43 новых фонаря, а также проложат 1,3 км надёжных сетей для комфортной и безопасной прогулки гостей и жителей Петербурга по дорожкам сквера.

Ранее мы сообщали, что рядом с умным фонтаном Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика.

Фото: Вконтакте / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению