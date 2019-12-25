Рядом с умным фонтаном Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика

Именно в Петергофе пять лет назад, в июне 2017 года, Сбер открыл первый в России умный светомузыкальный фонтан.

В Петергофе состоялась торжественная церемония открытия памятной скульптуры фонтанщика на Торговой площади города. Скульптура "Фонтанщик", созданная Николаем Карлыхановым, членом Санкт-Петербургского союза художников России, установлена по инициативе депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Барышникова на средства Сбера, а также при содействии фонда "Кузница героев". В церемонии принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Именно в Петергофе пять лет назад, в июне 2017 года, Сбер открыл первый в России умный светомузыкальный фонтан, который не просто воспроизводит музыку в такт танцу воды, но и является образовательной площадкой и может даже читать лекции, проецируя изображение на водный экран.

Возведённая рядом скульптура фонтанщику дополнила композицию Торговой площади, которая благодаря Сберу стала центром притяжения для жителей и гостей города.

Мы рады преподнести новый подарок жителям Петергофа, которым я хочу пожелать здоровья, оптимизма, веры в себя и в то, что их город и Петербург являются основой не только русской души, но и русской культуры. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

При Петре I была учреждена профессия "мастер фонтанного дела" и особый жетон, подчёркивающий её статус. Мастер вместе со званием получал особый нагрудный знак — жетон овальной формы, — который сейчас изображён на скульптуре "Фонтанщик".

Фото: пресс-служба Сбера