В руководстве ФРС США выступили за ужесточение условий кредитования

Джером Пауэлл оценил ситуацию в банковском секторе экономики.

В руководстве американской Федеральной резервной системы выступили за ужесточение условий кредитования для пользователей в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал глава ФРС (местный Центробанк) Джером Пауэлл. Эксперт отметил, что государственный регулятор привержен возвращению инфляции на уровень в два процента и этот процесс движется уверенно.

Вы знаете, что мы только что завершили заседание комитета по операциям на открытом рынке. То, что я услышал: значительное число заявили, что ожидают ужесточения условий кредитования, что будет иметь такое же влияние, как наша политика. Джером Пауэлл, глава ФРС

Джером Пауэлл добавил, что события в банковском секторе за последние две недели могут привести к некоторому ужесточению условий кредитования для домохозяйств и бизнес-индустрии.

ФРС ожидает, что процесс снижения инфляции в США будет долгим.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

