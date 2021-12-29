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В рождественскую ночь в Петербурге закрыли две кальянные и один бар
Сегодня, 10:36
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В рождественскую ночь в Петербурге закрыли две кальянные и один бар

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Всего правоохранители наложили штрафы на 5 заведений городского общепита.

В рождественскую ночь сотрудники правоохранительных органов провели рейд по заведениям общепита Петербурга совместно с сотрудниками  администрации Центрального района. В общей сложности санкции наложили на 5 ресторанов: кроме того, были закрыты две кальянных и один бар. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сообщается, что все заведения нарушили ограничение на работу, не закрывшись до 23:00. За это их владельцы должны выплатить штрафы до 300 тыс. рублей.

Кроме того, в баре на улице Некрасова полицейские изъяли алкоголь и 2 кассовых аппарата.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский бизнес продолжает бойкот против QR-кодов.

 Фото: Pixabay

Теги: коронавирусные ограничения, нарушения, пандемия 2022, рождество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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