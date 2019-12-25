На Сахалине с 26 мая разрешили работу заведений общепита.

В российском регионе откроются рестораны и кафе. Об этом сообщили власти Сахалинской области на официальном сайте администрации. Чиновники ссылаются на указ губернатора Валерия Лимаренко. Они объяснили, что глава региона разрешил снять ограничения, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса. Восстановление работы общепита ведется в рамках третьего этапа снятия запретов.

Известно, что на Сахалине и территории Курильских островов общепит заработает с 26 мая. Заведения будут придерживаться графика с 7 до 21 часов вечера. При этом рестораны, столовые и кафе должны соблюдать новые санитарные требования Роспотребнадзора. Специалисты запретили курение кальянов, организацию шведских столов, банкетов и фуршетов. Столы должны размещаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. За одним столом не могут сидеть более двух человек. В общей сложности в помещении не может находиться более 50 человек одновременно.

Напомним, что в данном регионе с прошлой недели возобновлена работа торговых центров и непродовольственных магазинов. Посетителей обязали носить маски и дезинфицировать руки. Восстановлена работа библиотек, музеев, детских садов. Однако закрытыми остаются игровые комнаты, ночные клубы и караоке-бары.

На Сахалине поместят на карантин 241 пассажира рейса из Таиланда.