Андрей Белоусов поделился статистикой с российскими сенаторами.

В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет. Соответствующей информацией с законодателями в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента поделился вице-премьер Андрей Белоусов. Чиновник назвал статистические данные о переводе в отечественный реестр иностранных воздушных бортов. В него попал 571 самолет из имеющихся 781 судна.

Обеспечено сохранение парка воздушных судов у российских авиакомпаний, организована их безопасная эксплуатация - 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 уже переведен в российский реестр. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Ранее представители министерства по транспорту говорили о том, что по состоянию на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. В конце месяца глава профильного ведомства Виталий Савельев обозначил, что по стране эксплуатируется свыше 1,3 тысячи воздушных судов.

Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю.

Фото и видео: Совет Федерации