Вице-премьер РФ рассказал о росте цен на продукты питания и непродовольственные товары.

Инфляция в России за последнюю неделю (со 2 по 8 апреля 2022 года) замедлилась до 0,66%. Соответствующее заявление в рамках правительственного часа на пленарном заседании в верхней палате парламента сделал российский вице-премьер Андрей Белоусов. Эксперт отметил, что к росту стоимости на продукты привел ажиотажный спрос потребителей, а также сокращение иностранных поставок на территорию РФ.

Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна была как можно слабее и короче. Все же, в течение первых трех недель после ввода санкций цены росли в среднем на 2% в неделю. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

затем рост цен составил менее одного процента за неделю. Последние цифры говорят о росте показателя всего на 0,66% в неделю. Санкционное давление Запада увеличило внутренние российские потребительские цены в среднем на 10%. Цена на сахар и борщевой набор возросла на 50-60%, а товары длительного хранения (речь идет о муке, крупах и соли) подорожали на 10-20%. В непродовольственных категориях, в которых фиксировалась высокая доля импорта, стоимость увеличилась на 16%.

Белоусов заявил о просадке российской экономики.

Фото и видео: Совет Федерации