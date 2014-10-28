Вице-премьер РФ уточнил, что тревожные процессы пока не затронули рынок труда.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил о просадке российской экономики. Соответствующей информацией чиновник поделился с законодателями в рамках правительственного часа на пленарном заседании в Совете Федерации. Он уточнил, что проблемы связаны с транспортными ограничениями и недостатком ликвидности, но при этом трудности практически не коснулись трудового рынка.

Один из главных на сегодня рисков – "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности – с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Заместитель предстателя правительства РФ Андрей Белоусов также отметил в ходе своей речи о том, что из-за международных санкций государственная транспортная система оказалась под двойным ударом. Речь идет о жесткой дискриминации, которой подверглись все международные перевозки, а также о резкой и вынужденной переориентации грузовых потоков с северо-западного и южного маршрутов на восточное направление.

Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России.

Фото и видео: Совет Федерации