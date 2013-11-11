Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России

Вице-премьер РФ сообщил о снижении уровня роста цен на продукты и прочие товары.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия розничной торговли в России. Соответствующей информацией чиновник поделился с сенаторами в рамках правительственного часа в верхней палате парламента. Заместитель председателя кабинета министров уточнил, что по основным группам продуктов питания запасы товаров достигли нормальных показателей, а ситуация - устойчива и находится под полным контролем кабмина РФ.

Так, по сахару запасы составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу – более пяти недель, муке и крупам – пять-шесть недель, детским смесям и консервам – 10-12 недель. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Чиновник напомнил сенаторам о том, что к сожалению, ажиотажный спрос покупателей одновременно с сокращением импортных поставок вызвал волну повышения цен на продукты питания и прочие товары. По словам Белоусова, правительство сделало все необходимое для того, чтобы эта волна оказалась как можно короче и слабее. За первые три недели после введения санкций стоимость увеличивалась в среднем на два процента, а на текущий момент она замедлилась до уровня в 0,66%.

Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России.

Фото и видео: Совет Федерации