Вице-премьер РФ рассказал о "четырех кольцах" блокады Запада.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о попытке глобальной экономической блокады России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на правительственном часе, проводимого в рамках пленарного заседания Совета Федерации. По мнению спикера, вопрос контролируется Западом. Геополитические противники продолжают попытки максимально изолировать РФ от гуманитарной, транспортной, финансовой и торговой мировых систем.

Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. Предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил парламентариям из верхней палаты законодательного органа России, что "четыре кольца" - это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада.

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Фото и видео: Совет Федерации