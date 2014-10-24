Кабмин направит 35 млрд рублей на льготное кредитование строителей жилья. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании президиума специальной комиссии по повышению экономической устойчивости страны в условиях западных санкций.По мнению чиновника, данная антикризисная мера позволит сократить риски того, что сроки готовности объектов в эксплуатации будут сорваны.
Государственная поддержка позволит в текущей ситуации снизить вероятность срыва сроков ввода объектов, а кредитующим их банкам - уменьшить риски роста проблемных займов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
По данным пресс-службы российского правительства, денежные средства из федерального бюджета пойдут на субсидирование процентной ставки по имеющимся кредитам для компаний, занимающимся строительством жилья в текущем году.
В России упростят правила аренды и выкупа земли.
Фото и видео: Правительство России
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