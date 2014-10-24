Глава правительства рассказал о мере поддержки в строительной сфере.

Кабмин направит 35 млрд рублей на льготное кредитование строителей жилья. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании президиума специальной комиссии по повышению экономической устойчивости страны в условиях западных санкций.По мнению чиновника, данная антикризисная мера позволит сократить риски того, что сроки готовности объектов в эксплуатации будут сорваны.

Государственная поддержка позволит в текущей ситуации снизить вероятность срыва сроков ввода объектов, а кредитующим их банкам - уменьшить риски роста проблемных займов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По данным пресс-службы российского правительства, денежные средства из федерального бюджета пойдут на субсидирование процентной ставки по имеющимся кредитам для компаний, занимающимся строительством жилья в текущем году.

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Фото и видео: Правительство России

