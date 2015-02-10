Глава кабмина рассказал об антикризисных мерах для рационального использования территорий.

В России упростят правила аренды и выкупа земли. Соответствующее заявление сделал на заседании президиума специальной комиссии по повышению уровня экономической устойчивости в условиях западных санкций премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что физические и юридические лица смогут без торгов брать территории в аренду. При этом условием станет тот фактор, что арендаторам придется создавать на занимаемых землях производство в сфере импортозамещения.

Существенно упрощается предоставление земельных участков. Физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду, если намерены создать там производство в сфере импортозамещения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского правительства пояснил коллегам, что граждане страны получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше они арендовали у государства ради личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Мишустин: почти 4,5 млрд рублей направят на дополнительные бюджетные места в магистратуре.

Фото и видео: Правительство России

