Фильм является спин-оффом ленты "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра.

В четверг, 6 февраля, в российский прокат вышел фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Об этом пишет Nation News.

Фильм является спин-оффом ленты "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера. "Хищные птицы" расскажут о группе супергероинь и злодейки Харли Квинн, которые сразятся с главарём преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Главную роль в картине исполнила 29-летняя австралийская актриса Марго Робби.

Американские критики сошлись во мнении, что кинолента получилась лучше, чем "Отряд самоубийц". Критики отметили, что фильм оказался весёлым.

Видео:WBRussia/YouTube